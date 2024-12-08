'Меня поженили': Даша Астафьева развеяла слухи о первой беременности

Украинская модель Даша Астафьева развеяла слухи о своей первой беременности после того, как ее заметили с округлым животиком. Знаменитость подчеркнула, что это неправда и в который раз напомнила, что информацию о ее личной жизни додумывают.

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"Без меня меня поженили", – описала она это так. В своем Instagram модель в шутливой форме подчеркнула, что не ждет ребенка.

"Я беременна! В очередной раз, без меня меня поженили. Надеюсь, роды прошли легко и красиво, как любят умники, которым нех*й делать уже сколько лет подряд", – прокомментировала она.

Она также поделилась кадрами с откровенной фотосессии, на которых предстала без "беременного" животика. В то же время она выглядела экспрессивно в черном жакете, надетом на голое тело, и в капроновых колготках.

Слухи о беременности Даши Астафьевой появились после того, как блогер Даша Квиткова опубликовала видео с моделью, где виден якобы округлый животик.

Известно, что знаменитость в отношениях, но своего бойфренда она не спешит показывать на публику. Более того, от других неудачных романов детей у нее нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даша Астафьева откровенно рассказала о съемках в Playboy и призналась, как туда попала.

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