Бриллианты были повсюду: Даша Астафьева откровенно рассказала о съемках в Playboy и призналась, как туда попала

Украинская модель, известная обложками Playboy, Даша Астафьева вспомнила о своей фотосессии, которая стала началом ее дальнейшего появления в журнале. На фоне богатых моделей, снимавшихся для продукта Хью Хефнера, девушка была небогатой и плохо знала иностранный язык, но ей это не помешало "случайно" собрать часть суммы на покупку квартиры и переехать из городка Покров Днепропетровской области в столицу.

В интервью Эмми Антонюк в "Це ніхто не буде дивитися" Астафьева рассказала, что самая первая фотосессия, которая впоследствии появилась на одном из номеров Playboy, была изнурительной и скучной. Чтобы показаться стильной, женщина вместе с вещами из секонд-хенда взяла модную сумочку Sinslay, но она не спасла ситуацию, ведь организаторы поначалу не узнали в юной девушке модель.

"Я даже не думала, что попаду в Playboy и первая моя фотосессия была наиболее неинтересная, "проходящая" фотосессия. У меня был чувак, с которым я работала как моим агентом, и он поставил задачу. Говорит: "Ты такая крутая, со всеми уже пофоткалась, тебе теперь надо заработать большую сумму. Тебе нужен фотограф не которому платят, а чтобы он тебе заплатил". Я нахожу такого фотографа, приезжаю в Киев, иду от вокзала пешком и у всех спрашиваю, где находится улица Пушкинская. Нахожу в эту студию вся в секонде: в платке, бархатном пальто и с сумкой, которую я купила специально, чтобы думали, что я крутая модель, сумка Sislay на колесах... Я захожу, а мне говорят: "Девушка, выходите, у нас здесь фотосессия". А я говорю: "Да это же вы меня ждете", – вспомнила она.

Из-за задержки на съемках Астафьева пропустила свой поезд и потому, чтобы не упускать шанс, фотографировалась всю ночь.

Меня публикуют в Playboy под фамилией Летафьева и я сейчас понимаю, что, либо они не хотели, чтобы меня нашли, либо не хотели, чтобы узнали, кто я такая. И моя мама звонит в Playboy и говорит: "Я нах*й сожгу ваше издательство, если вы не перепечатаете". А они говорят: "Не перепечатаем", – рассказала модель о своем первом появлении в журнале.

Уже впоследствии ее пригласили на премию 55th Anniversary Playmate от журнала, благодаря чему она смогла собрать часть суммы, чтобы оплатить покупку квартиры в столице.

Я когда в Playboy приехала, это какая-то кара, я везде находила бриллианты. Я зашла в раздевалку и нашла маленькую серьгу с бриллиантами. Я нырнула в Playboy в бассейне и нашла кольцо. Подошла к уборщице и говорю, что нашла. А она говорит, все, что находишь, тебе принадлежит. Я приехала с горстью всего, что я нашла и со своей премией за то, что я снялась, со своей наградой за победу в конкурсе 55th AnniversaryPlaymate, которую я тогда выговорить даже не могла. И с этой горстью бриллиантов задаток за квартиру заплатила, которую я потом приобрела в Киеве", – вспомнила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Даша Астафьева с детства имела проблемы со здоровьем, поэтому всегда была худой. В эпоху "героинового шока", когда ее сверстники мечтали о самой тонкой в мире талии, модель стремилась походить на Бетти Пейдж.

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