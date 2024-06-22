Где сейчас и чем занимается 15-летний сын Потапа: тратит на себя 10 тысяч в месяц и игнорирует хейт

15-летний сын скандального украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко – Андрей – на лето отправился за границу к папе. Перед этим он стал случайным респондентом киевской блогерши, которой рассказал, сколько денег тратит на себя и как относится к хейту в сторону отца.

Видео дня

Школьник не боится камер, имеет свое мнение по поводу критики творчества Потапа и сам не обращает внимание на негативные комментарии. OBOZ.UA решил рассказать больше о единственном наследнике Потапа.

Читал рэп и занимается баскетболом

Андрей Потапенко родился в 2008 году, а всего через три года его родители – продюсер Ирина Горовая и артист – начали жить врозь. Впоследствии они оформили развод, и сын остался с мамой.

Впрочем, у экс-супругов нормальные отношения, поэтому недостатка отцовской поддержки Андрей не испытывал. Он много времени проводит с Потапом и был частым гостем у него с певицей Настей Каменских дома.

В 10 лет школьник начал проявлять талант к музыке. Например, он выступал на школьном празднике, чем Потап кичился в своих соцсетях. Сейчас увлечения Андрея несколько изменились – он занимается баскетболом. Впечатляющий рост 15-летнего юноши помогает ему в активном хобби.

Кроме того, сын Потапа помогает папе снимать клипы и проводит с ним каникулы.

"Мальчики не слушают своих пап, они наблюдают за ними. Если вы хотите чему-то научить сына, просто делайте это так, как бы вы хотели, чтобы он это делал. Я отлично провел время, работая с сыном. Он помогал мне во всех аспектах создания моего нового видео на съемочной площадке. Это удивительное ощущение – быть на одной волне", – делился рэпер.

Тратит 10 тысяч в месяц

С мамой молодой спортсмен живет в Киеве, где, по его мнению, очень выросли цены. Он предположил, что для комфортной жизни в центре столицы нужно зарабатывать ежемесячно 150-200 тысяч гривен. Сам школьник тратит на жизнь около 10 тысяч.

Свой гардероб Андрей пополняет примерно раз в один-два месяца, а в магазинах во время шопинга его мама оставляет 5-6 тысяч гривен.

Не обращает внимания на хейт

У 15-летнего украинца уже есть хейтеры и поклонники. С 2021 года он не вел личную страницу в Instagram, а когда вернулся, в комментариях начали появляться гневные сообщения. Однако парня это не беспокоит.

"Я не обращаю внимание на тех, кто говорит обо мне или моем отце г*вно. Когда прихожу в школу, все говорят: "Сколько ты даешь интервью? По всему TikTok". Я читаю комментарии. Пишут, и пусть пишут. Я такой, какой я есть. Я говорю, как есть. Я говорю то, что говорит мне мой отец", – сказал Андрей.

Кстати, его первое за 3 года фото было сделано с американским флагом, которое Андрей назвал символом свободы.

Ранее OBOZ.UA писал, что маленькая дочь Ани Лорак, живущая с мамой в России, нарвалась на хейт из-за новых фото.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!