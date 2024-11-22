'Это так возмущало!' Звезда сериала 'Поймать Кайдаша' указал на странные ситуации, которые происходили с картиной во время показа на ТВ

Популярный актер Роман Ясиновский ("Довбуш", "Киборги"), рассказал, что было время, когда автор картины "Поймать Кайдаша" Наталья Ворожбит думала о продолжении сериала, который настолько полюбился зрителям, что его называют народным. Артист сыграл в телефильме Артема – жениха старшей невестки Кайдашей Мотри.

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В интервью OBOZ.UA Роман Ясиновский признался, что очень хотел бы, чтобы сериал имел продолжение. А также рассказал, что его возмущало, когда картина начала транслироваться в телеэфире.

Актер признался, что его неприятно поразили некоторые моменты: "Вспоминая эту прекрасную картину, хочу признаться, что меня обижало, что ее выпускали на телевидении сразу по две серии и в очень позднее время. А не в один ли период с ней шел сериал с российскими актерами, который транслировали по одной серии и в самое классное время. Меня это так возмущало! Но стоит сказать, что "Кайдашев" все равно смотрели, у него были безумные рейтинги".

Известно, что автор этой постановки Наталья Ворожбит и актеры уже не раз публично заявляли, что новых сезонов ленты не планируется. Однако Роман Ясиновский говорит, что был шанс, чтобы премьера второго сезона состоялась: "Насколько мне известно, в какой-то период жизни Наталья была готова написать продолжение. Но, к сожалению, этого не произошло".

"Я бы очень хотел, чтобы картина жила и дальше. Мне кажется, что у меня там очень хорошая роль – все идет на развитие. Еще можно рассказывать и рассказывать о герое. Если взять Кайдашев, то у них все вроде бы ясно – почти точки стоят. А у меня – большие тире или комы", – добавляет Ясиновский.

"Я безгранично благодарен Наталье Ворожбит, которая поверила в меня, дала возможность попробовать, – говорит Роман Ясиновский. – Это один из самых лучших периодов в моей творческой жизни. Сам проект – это исключительно о любви. Интересная история, как я знакомился со сценарием. Ехал в тот вечер в Одессу играть спектакль. И мне прислали тексты для пробы и 12 серий картины. Думаю: "Почитаю одну серию и лягу спать". Что вы думаете? Я прочел все! И только приехал в Одессу, сразу написал агенту, что очень хочу попасть в этот сериал. Наталья пишет просто поразительно – человек стопроцентно на своем месте".

Полное интервью с актером Романом Ясиновским читайте OBOZ.UA в субботу, 22 ноября.

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