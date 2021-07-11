MELOVIN рассказал о лечении у психотерапевта: были панические атаки и проходил курс антидепрессантов

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), который не так давно совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, рассказал о том, как ему пришлось обратиться за помощью к психотерапевтам.

По словам артиста, его продолжительное время тревожили панические атаки. Он обратился к услугам психотерапевтов и прошел курс антидепрессантов, рассказывал MELOVIN в программе "Світське життя". Как оказалось, проблемы со здоровьем у артиста начались после того, как на него свалилось очень много работы.

"Моменты творческого кризиса, ты не знаешь, что делать. Слава Богу, что есть специалисты. Нужно идти к ним, и говорить о своей проблеме. Я хочу быть честным перед собой. Мне все равно кто и что говорит", – признался знаменитость.

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Кроме того, MELOVIN признался, как отреагировали на его трансформацию в имидже родители. По словам звезды, он делает то, что ему нравится.

"Я люблю своих родителей, ну если они чего-то не понимают в моем поведении и образе, это не моя проблема. Я не живу их жизнью. Я просто делаю то, что хочу", – сообщил звезда.

Ранее наше издание рассказывало, из каких шоу началась карьера MELOVIN. В свое время певцу пришлось потрудиться, чтобы достичь знаменитости.

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