Россияне украли украинский сериал 'Спіймати Кайдаша' и создали свои афиши: актеры отреагировали на позорный поступок

Россияне в очередной раз продемонстрировали свою гнилую сущность и украли украинский кинопродукт, а именно популярный сериал "Спіймати Кайдаша", снятый по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сімʼя". Теперь на российских пиратских сервисах граждане страны-террористки могут посмотреть все 12 эпизодов проекта в некачественной российской озвучке.

На позорный поступок уже отреагировали актеры сериала, которые вовсе не удивились, что враг по время полномасштабной войны продолжает воровать у Украины. В частности, ситуацию прокомментировала исполнительница роли Мотри Антонина Хижняк в эфире "Сніданку. Вихідний" на 1+1.

Заморочились воры и над фотошопом афиш, очевидно, надеясь, что так никто не заметит их кражи. Впрочем, мастера фотошопа в России также особым профессионализмом не отличаются, поэтому результат стал лишь поводом для насмешек со стороны украинцев.

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Так, Хижняк прокомментировала: "Они умеют тырить, плохо фотошопить, дипфейки – это все тоже с их стороны.. Я вижу, что это тупо стыренное и переозвученное. Я думаю, ну вот в этом все они, вот вся их суть. Просто втихоря украсть, переозвучить и еще что-то там свое придумать. У меня нет слов".

Первым кражу проекта заметил актер Григорий Бакланов – исполнитель роли Лаврина Кайдаша. Он посмеялся над нелепыми афишами, созданными россиянами, где лица украинских актеров просто присоединили к чужим телам и написали название сериала на русском языке.

"Знали, что усские переозвучили Кайдашев и смотрят на пиратских платформах?" – подписал Бакланов.

На российских сервисах, как оказалось, украинский сериал показывают не первый год. В комментариях зрители из страны-агрессора уже вовсю делятся своими впечатлениями и ставят оценки. Забавно, что некоторым пользователям не понравился суржик в проекте, который им, видите ли, не всегда понятен.

Отметим, российская киносфера серьезно пострадала от санкций после начала полномасштабной войны с Украиной. Голливудские фильмы не разрешают россиянам покупать лицензии на прокат, стриминговые платформы ограничены для зрителей из РФ, а фантазии делать свой качественный продукт у кинодеятелей не хватает. Как в подсанкционной России хватаются за последние возможности усадить зрителей перед экранами – читайте по ссылке здесь.

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