Собираются помириться: Меган Маркл и принц Гарри с детьми отметят Рождество с Елизаветой II – СМИ

Герцоги Сассекские Принц Гарри и Меган Маркл могут приехать с детьми на Рождество в Великобританию. Если это случится, то их визит может "проложить путь к решению семейного разлада".

Королевский представитель Кэти Николл рассказала в комментарии для Closer, что "Меган стоит подумать о воссоединении семьи". Она отметила, что отец Маркл неоднократно пытался публично примириться с дочерью.

"Меган рискует казаться неумолимой и равнодушной к своему отцу, который стареет и не очень здоров. Теперь у Томаса (отец Меган Маркл, – Ред.) есть двое внуков, что, должно быть, расстраивает ", – сказала Кэти Николл.

Видео дня

В случае приезда герцогов Сассекских в Великобританию, Елизавета II впервые увидит трехмесячную Лилибет Диану, а также встретится с внуком Арчи, которого не видела с зимы 2020 года.

К слову, в последний раз Гарри и Меган присутствовали на Рождестве в Великобритании в 2018 году.

"Когда Гарри и Меган уехали, они дали понять, что не хотят отказываться от своего дома в Великобритании. У них все еще есть Frogmore Cottage, и они планируют вернуться в Великобританию", – отметила Николл.

По ее словам, праздник Рождества они рассматривают как возможность смягчения нелегких отношений королевской семьи.

"Это определенно то, чего хочет королева. Принц Чарльз хотел бы видеть своих внуков. Встреча предполагает, что они будут двигаться дальше и разобрутся во всем", – отметила Кэти.

Стоит отметить, что братья принц Гарри и принц Уильям уже воссоединялись с тех пор, когда герцоги Сассекские решили уехать. Впервые это случилось на похоронах герцога Эдинбургского в апреле, а второй раз – на открытии статуи их матери.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл попали в список самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.