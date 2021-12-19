Меган Маркл в компании телохранителя заметили на предрождественском шоппинге: фото вызвали гнев в сети

Супругу принца Гарри Меган Маркл заметили в компании телохранителя на предрождественском шоппинге. Герцогиня Сассекская выбирала подарки для двухлетнего Арчи и семимесячной Лилибет. Однако пользователи сети раскритиковали снимки папарацци, назвав их постановочными.

Многие состоятельные люди, особенно знаменитые, дабы избежать встречи с назойливыми журналистами и сэкономить время, отправляют за покупками помощников либо личных покупателей. Однако Меган решила пройтись по магазинам самостоятельно, сообщает издание DailyMail.

Маркл посетила несколько бутиков в Монтесито (штат Калифорния) и, как пишет таблоид, выглядела лучше остальных покупателей. Стоит отметить, что город считается престижным и там проживает большое количество звезд, однако зачастую они "выходят в люди" в неприметных спортивных костюмах и шлепанцах. Герцогиня же выбрала для похода за подарками коричневое шерстяное пальто Massimo Dutti, ботинки Tamara Mellon и клатч Bottega Veneta. Образ дополнили солнцезащитные очки LeSpecs Air Heart и светло-коричневая шапка. Для соблюдения карантинных норм на Меган была синяя маска.

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Из магазина с предметами для быта Маркл вышла с двумя переполненными пакетами. Телохранитель нес в руках свернутое одеяло. Он быстро положил все товары в багажник и сел к "боссу" в машину. Они отправились за подарками для детей. Меган пристально рассматривала игрушки и одежду в отделах для девочек и мальчиков, но так ничего и не купила.

Снимки, сделанные журналистами, быстро распространились в сети с негативными подписями и комментариями, пишет Еxpress. Пользователи уверены, что Меган лично спланировала фотосессию. Связывают это с ее недавним появлением на американском развлекательно шоу Эллен ДеДженерес. Ведущая предложила герцогине выполнить несколько причудливых заданий перед ничего не подозревающими продавцами: есть чипсы как бурундук, изображать мумию, рассказывать шутки.

Зрители не оценили беззаботность и веселье супруги принца Гарри. Ее раскритиковали в сети за "неподобающее поведение". Теперь же, когда появились фото с шоппинга, фанаты уверены, что Маркл пытается "реабилитироваться".

"Меган так взволновали негативные комментарии в ее адрес после шоу Эллен, что теперь она пытается выглядеть занятой с двумя выключенными телефонами", "Она заказала папарацци. В Санта-Барбаре (город в Калифорнии - ред.) есть сообщество фотографов. Они просто слонялись и ждали, пока Меган выйдет из магазинов", – писали комментаторы.

Однако нашлись и "защитники" знаменитости, которые отметили ее безупречный вид и достойное поведение.

Напомним:

с 1 апреля 2020-го принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маркл была признала более влиятельной персоной в сети, чем любой другой член британской королевской семьи, включительно с самим монархом Елизаветой ІІ.