Меган Маркл появилась на публике в не 'по-королевски' откровенном платье. Фото

Супруги Меган Маркл и принц Гарри посетили премию Фонда Miss Foundation Women в Нью-Йорке, где звезда сериала "Форс-мажоры" получила награду за активное участие в борьбе за права женщин. На мероприятие Маркл выбрала откровенное платье, которое бы не могла себе позволить по дресскоду, если бы не сложила королевские полномочия.

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Хотя супруги уже не представляют британских монархов, увидеть жену герцога в таком наряде для многих стало неожиданностью. OBOZREVATEL решил показать, как она выглядела (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Меган Маркл красовалась на дорожке в стеганном платье из яркого золотого материала, сверкавшего в свете вспышек. Она выбрала наряд от Johanna Ortiz без бретелек с разрезом на талии, открытой спиной и вырезом на зоне декольте.

Поскольку верх платья был довольно откровенным, длина достигала ниже колен. Такой баланс уберег жену принца Гарри от вульгарного вида.

Как известно, женщины королевской семьи придерживаются строгого дресскода. Они выбирают сдержанную длину, закрытые декольте и плечи.

Кстати, наряд от Johanna Ortiz, по словам пользователей сети, в онлайн-магазине раскупили за несколько минут после того, как Меган Маркл появилась в нем на публике.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Меган Маркл нарвалась на критику из-за "сделанной" внешности. Пользователи сети предположили, что несколько недель она восстанавливалась после косметических процедур или пластических операций.

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