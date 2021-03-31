Меган Маркл планирует рожать второго ребенка дома – СМИ

Юля Ухина Люди 12:27, 31.03.2021 Обновлено: 13:42, 31.03.2021

Беременная жена принца Гарри Меган Маркл планирует рожать ребенка в своем особняке в Монтесито, штат Калифорния.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник. По словам инсайдеров, ожидается, что дочь герцогини и герцога Сассекских появится на свет уже в начале лета. Это будет первый ребенок в истории британской королевской семьи, рожденный в США.

Принц Гарри и Меган Маркл

К слову, будучи беременной своим первенцем Арчи, Меган тоже собиралась рожать его дома, во Фрогмор-коттедже, где они жили вместе с Гарри до сложения с себя королевских полномочий. Однако, когда малыш не появился в назначенный срок, Маркл была доставлена в частную Портлендскую больницу Лондона, где и родила сына.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила мальчика. Это ее третий ребенок и десятый правнук британского монарха. Зара родила малыша в ванной комнате.

  • Еще одна внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения 9 февраля впервые стала мамой. Она "без проблем родила мальчика". Это случилось в больнице Портленд в Лондоне. Новорожденный весит три килограмма 600 граммов.

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