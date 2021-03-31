Меган Маркл планує народжувати другу дитину вдома – ЗМІ
Вагітна дружина принца Гаррі Меган Маркл планує народжувати дитину у своєму особняку в Монтесіто, штат Каліфорнія.
Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, очікується, що донька герцогині та герцога Сассекських з'явиться на світ вже на початку літа. Це буде перша дитина в історії британської королівської сім'ї, народжена в США.
До речі, бувши вагітною своїм первістком Арчі, Меган теж збиралася народжувати його вдома, у Фрогмор-котеджі, де вони жили разом з Гаррі до складання з себе королівських повноважень. Однак, коли малюк не з'явився в призначений термін, Маркл була доставлена в приватну Портлендську лікарню Лондона, де і народила сина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл народила хлопчика. Це її третя дитина і десятий правнук британського монарха. Зара народила малюка у ванній кімнаті.
Ще одна внучка королеви Єлизавети II принцеса Євгенія 9 лютого вперше стала мамою. Вона "без проблем народила хлопчика". Це сталося в лікарні Портленд в Лондоні. Новонароджений важить три кілограми 600 грамів.