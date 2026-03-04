Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram. Первые фото за два года

Американская актриса Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетней паузы. 3 марта она опубликовала серию откровенных фото с новой фотосессии, фактически объявив о своем камбэке в соцсети.

На снимках Фокс позирует в черной футболке и стрингах, дополнив образ чокером, чулками до колена и туфлями на платформе.

"Все более прекрасное, потому что мы обречены", – подписала актриса фотоколлекцию. В InstaStories она подчеркнула: "Я жива, только что появились новые фотографии", чем четко дала понять, что возвращается к активности в соцсети.

Возвращение Фокс произошло за два месяца до ее 40-летия – актрисе исполнится 40 лет 16 марта. В прошлом году, когда она праздновала 38-летие, звезда полностью очистила свой профиль, удалив все публикации и подписки.

Напомним, в феврале 2023 года Меган Фокс уже деактивировала свой аккаунт на фоне слухов о кризисе в отношениях с Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер). Тогда она ненадолго вернулась, чтобы опровергнуть информацию об измене, после чего снова исчезла из публичного пространства Instagram.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Меган Фокс озадачила поклонников неоднозначным постом, назвав украинок "надувными куклами". В нем звезда "Трансформеров" пренебрежительно высказалась об украинских женщинах, хотя после волны возмущенных комментариев заверила, что "совсем не это имела в виду".

