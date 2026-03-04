УкраїнськаУКР
русскийРУС

Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram. Первые фото за два года

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
1,8 т.
Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram. Первые фото за два года

Американская актриса Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетней паузы. 3 марта она опубликовала серию откровенных фото с новой фотосессии, фактически объявив о своем камбэке в соцсети.

Видео дня

На снимках Фокс позирует в черной футболке и стрингах, дополнив образ чокером, чулками до колена и туфлями на платформе.

Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram. Первые фото за два года

"Все более прекрасное, потому что мы обречены", – подписала актриса фотоколлекцию. В InstaStories она подчеркнула: "Я жива, только что появились новые фотографии", чем четко дала понять, что возвращается к активности в соцсети.

Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram. Первые фото за два года

Возвращение Фокс произошло за два месяца до ее 40-летия – актрисе исполнится 40 лет 16 марта. В прошлом году, когда она праздновала 38-летие, звезда полностью очистила свой профиль, удалив все публикации и подписки.

Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram. Первые фото за два года

Напомним, в феврале 2023 года Меган Фокс уже деактивировала свой аккаунт на фоне слухов о кризисе в отношениях с Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер). Тогда она ненадолго вернулась, чтобы опровергнуть информацию об измене, после чего снова исчезла из публичного пространства Instagram.

Меган Фокс разделась до стрингов ради грандиозного возвращения в Instagram. Первые фото за два года

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Меган Фокс озадачила поклонников неоднозначным постом, назвав украинок "надувными куклами". В нем звезда "Трансформеров" пренебрежительно высказалась об украинских женщинах, хотя после волны возмущенных комментариев заверила, что "совсем не это имела в виду".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe