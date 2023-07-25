Меган Фокс боится бумагу, а Кэмерон Диас – дверных ручек: 5 знаменитостей, которые имеют необычные фобии

Существуют фобии, которые можно довольно легко объяснить. К примеру, если боитесь темноты, вероятно, в детстве вашу психику травмировал фильм ужасов. А страх высоты вполне мог появиться после того, как вы в подростковом возрасте неудачно свалились с дерева.

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Откуда берется страх дверных ручек или обычной бумаги? Об экстраординарных фобиях знаменитостей читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Памела Андерсон

Канадско-американская актриса, фотомодель и продюсер Памела Андерсон страдает эйсоптрофобией. Знаменитость опасается зеркал и собственного отражения в них. По этой же причине Памела никогда не смотрит фильмы и сериалы с собственным участием.

2. Кэмерон Диас

Американская актриса, супермодель и писательница Кэмерон Диас боится дверных ручек. Они настолько пугают кинозвезду, что та пытается вообще не прикасаться к ним, а просит это сделать людей, что рядом. В крайнем случае Диас обертывает ручку салфеткой или нажимает на нее локтем.

3. Джонни Депп

Американский актер, продюсер и режиссер Джонни Депп страдает коулрофобией. Это паническая боязнь клоунов, при которой загримированное лицо может показаться бесчеловечным и жутким. Депп считает, что за "маской" кроется опасная тьма. В то же время знаменитость придумал интересный способ, как преодолеть этот страх. Он приобрел плакаты с клоунами и каждый день смотрит на них. Что ж, пока это не сработало. Фобия все еще есть.

4. Хлои Кардашьян

Американская звезда телевидения и бизнес-вумен Хлои Кардашьян имеет омфалофобию – боится пупков. Ей неприятно не только видеть их, но и прикасаться (даже к собственному). Это объясняет, почему знаменитость так любит носить закрытую одежду или с завышенной талией.

5. Меган Фокс

Американская актриса и модель Меган Фокс имеет странную фобию, которую все же могут понять многие из нас. Она боится порезаться бумагой, поэтому никогда не прикасается ни к сценариям, которые отправляют по почте, ни к книгам. Продюсеры знают об этой особенности знаменитости, поэтому печатают тексты на страницах, которые затем обязательно ламинируют.

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