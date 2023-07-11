Глотают огонь, исполняют битбокс и другие скрытые таланты знаменитостей, о которых вы не знали. Видео

Камера, мотор, снято... Что происходит в жизни знаменитостей вне съемок? Не только семейные драмы и разного рода скандалы. Актеры имеют скрытые таланты, которые постоянно совершенствуют. Например, Дэниел Рэдклифф умеет читать рэп, Виктория Бекхэм – прирожденная гимнастка, а Джесси Джей хорошо поет со сомкнутыми губами.

Видео дня

Кто еще из селебрити имеет удивительные умения? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Анджелина Джоли

Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли еще в 12 лет начала коллекционировать кинжалы. А когда выросла – отточила мастерство флиппинга ножа-бабочки. Это ей понадобилось во время съемок в боевике "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

2. Хайди Клум

Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум долгое время была одной из судей в шоу America's Got Talent. Но она и сама могла бы быть в нем участницей. Хайди виртуозно умеет петь без слов, с быстрым переключением голосовых регистров – йодлем.

3. Эндрю Гарфилд

Американо-британский актер Эндрю Гарфилд не просто так получил роль Человека-паука. Он с детства занимался гимнастикой, так что во время кастинга для марвеловского фильма сумел выполнить немало тяжелых акробатических трюков. Свою гибкость и "прыгучесть" Эндрю показал на шоу Эллен Дедженерес: актер сделал сальто назад и даже удачно приземлился.

4. Кара Делевинь

Английская актриса, певица и бывшая супермодель Кара Делевинь на популярном развлекательном шоу Джимми Фэллона показала, что умеет исполнять битбокс. Она без предварительной подготовки мастерски сымитировала ритмическую мелодию.

5. Пирс Броснан

Ирландский актер и продюсер, наиболее известный по роли Джеймса Бонда в четырех фильмах этой серии, Пирс Броснан работал бы в цирке, если бы не удалось покорить кинематограф. Еще в подростковом возрасте он научился выполнять трюк с проглатыванием огня. С этим умением три года гастролировал с цирковой труппой, пока окончательно не решил связать жизнь со съемками в фильмах.

Ранее OBOZREVATEL писал о скрытых талантах Кейт Миддлтон. Это пчеловодство, дайвинг, знание языка жестов и не только.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!