Мечты рухнули: три знаменитости, которые потеряли новорожденных детей. Фото

Радость материнства удается познать далеко не всем женщинам. Кто-то годами пытается забеременеть и безуспешно, кому-то удается, но горе может случиться во время родов – и младенец не выживает.

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Лучшая медицина и самые дорогие врачи иногда бессильны, даже знаменитости не могут спасти своих младенцев. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитых женщинах, потерявших своих детей еще новорожденными.

Джорджина Родригес

В апреле 2022 года супруги Джорджина Родригес и Криштиану Роналду ждали появления двойни. Девочка выжила, а мальчик погиб. Жена футболиста в своем шоу I`m Georgina рассказывала, что она не знала, как после горя жить дальше.

Ее беременность протекала хорошо – и девочка родилась совершенно здоровой. Родригес говорит, что смерть ребенка научила их семью ценить все то, что у них есть. Сейчас они воспитывают пятерых детей.

"Эта жизнь, он пришел на Землю и выбрал меня мамой, чтобы преподать урок о ценностях", – со слезами на глазах повторила Джорджина.

Крисси Тейген

Модели Крис Тейген было нелегко познать радость материнства. Она долго лечила бесплодие, пережила несколько выкидышей и делала ЭКО, тогда родились сын Майлз и дочь Луна. В 2020 году знаменитость потеряла сына. Врачи боролись за жизнь малыша, но, к сожалению, он родился преждевременно и умер.

"Мы чувствуем глубокую боль, которую никогда раньше не испытывали. Мы так и не смогли остановить кровотечение и дать нашему ребенку веществ, в которых он нуждался. Мы всегда будем любить тебя, сынок", – написала Тейген в своем Instagram.

Жаклин Кеннеди

Президент Джон Кеннеди и его супруга Жаклин также потеряли первого ребенка. В 1956 году родилась дочь Арабелла, но роды начались преждевременно и были очень сложными, она появилась на свет мертвой.

По слухам, первая леди США очень переживала из-за измен своего мужа, что и сказалось на ребенке. В то время как Жаклин оплакивала умершую дочь, Джон путешествовал по Средиземному морю.

Женщина даже задумалась о разводе, но Кеннеди остановил ее. Вскоре у пары родились дочь и сыновья. С самым младшим снова произошла трагедия: он был недоношенный и умер через несколько дней после появления на свет.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, признавшихся, что их не было в жизни детей. Родители были слишком заняты карьерой.

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