"Мечты РПЦ не увенчаются успехом": семь мудрых цитат предстоятеля ПЦУ Епифания

В четверг, 3 февраля, митрополит Киевский и всей Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний отмечает свой день рождения. Ему исполняется 43 года.

Епифаний (в миру – Сергей Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково на Одесчине. В 1999 году окончил Киевскую духовную семинарию, в 2003 – Киевскую духовную академию. Доктор наук по богословию, профессор; в разное время глава ПЦУ был митрополитом УПЦ Киевского патриархата и наместником Филарета, ректором Киевской православной богословской академии, членом Высшего церковного совета УПЦ КП, наместником Выдубицкого мужского монастыря.

Видео дня

Ко дню рождения Епифания OBOZREVATEL подготовил подборку самых ярких цитат предстоятеля независимой Православной церкви Украины.

"Большинство украинцев имеют одежду или обувь, о которых могли бы только мечтать предыдущие поколения, питаются продуктами, о которых не знали их предки".

"Украина с ее живописными четырьмя временами года, плодородными землями, чистой водой, лесами и степями – это райский уголок по сравнению со многими странами мира".

"Бог наделил нас разными талантами, которые мы применяем в разных сферах. Но вместе с тем все мы, как дети Божьи, – единое целое, мы братья и сестры между собой, мы – единственная человеческая семья" (из обращения Епифания к украинцам по случаю годовщины его интронизации, 2020).

"Украинский вопрос, думаю, их (РПЦ, – ред.) немного охладил. Потому что сейчас, если Украинская церковь полностью отойдет от РПЦ, то Российская церковь сократится наполовину. Поэтому все мечты, которые они до сих пор строили на базе "русского мира" , когда они будут первыми в православии, не увенчаются успехом".

"Я действительно не против перехода (на празднование Рождества 25 декабря, – ред.). Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать" (из интервью "Радио Свобода" ).

"Мы не имеем права сейчас разжигать в Украине другой, религиозный фронт. Нам достаточно войны на востоке. Если мы еще откроем внутри страны религиозный фронт, это может закончиться очень печально для украинского государства".

"Церковь есть и будет, независимо от того, кто будет президентом. Потому что мы всегда опирались на поддержку украинского народа" (из интервью BBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом. Духовенство и верующих в церкви призывали молиться о скорейшем выздоровлении владыки.