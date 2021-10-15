Мату Хари расстреляли 107 лет назад: скандальные истории из жизни куртизанки

Легендарная французская танцовщица и куртизанка Мата Хари погибла 15 октября 1917 года. Ее имя и слава "величайшей шпионки XX века" навсегда вошли в мировую историю.

Мата Хари соблазняла высокопоставленных чиновников, чтобы выведать секретные данные и передать их немецкой разведке. OBOZREVATEL решил рассказать главные секреты легендарной француженки, которая обвела вокруг пальца десятки политиков.

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Провальная модельная карьера

Девушка вышла замуж в 18 лет, но брак оказался неудачным. Позже ее муж со злости обнародовал все ее обнаженные фото. Мата переехала в Париж, чтобы стать моделью и натурщицей. Однако ее маленькая и незаметная грудь не устраивала художников.

Сотня любовников

Мата Хари стала не только самой высокооплачиваемой танцовщицей Европы, но и самой дорогой куртизанкой. Биографы занялись подсчетом любовников после смерти шпионки, и оказалось, что их было около сотни.

При этом женщина не скрывала, что живет за счет поклонников. Хари старательно создавала новые сплетни о себе, которые подогревали интерес мужчин.

Принцип не выступать обнаженной

На самом деле Хари почти никогда не выступала перед публикой в откровенном наряде. Танцовщица придумала хитрость и надевала трикотажный телесный костюм под низ, чтобы только издалека казалось, что артистка полностью голая. Но несколько раз на закрытых вечеринках она все-таки танцевала только в ожерелье и серьгах.

Голова в театре

Мату Хари расстреляли 15 октября 1917 в пригороде Парижа. Никто из родственников не просил выдать тело казненной, поэтому забальзамированная голова Хари долгое время хранилась в Музее анатомии.

Уникальный экспонат пропал в 1954 году во время переезда музея.

Секретные материалы дела

Некоторые материалы уголовного дела Маты Хари засекречены до сих пор. В ходе следствия стало понятно, что французская контрразведка заинтересовалась ею еще в 1916 году и тогда Хари стала двойным агентом.

Когда власти Франции узнали, что она по-прежнему работает только на немцев, разведчики решили избавиться от шпионки. В 2001 году были найдены документы, доказывающие, что Мата никогда не работала на германскую разведку, хотя и была завербованной.

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