Мать миллиардера Брэнсона умерла от COVID-19

96-летняя мать британского предпринимателя, миллиардера Ричарда Брэнсона Ева скончалась после заражения коронавирусной инфекцией.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Twitter. По его словам, ему очень жаль, что с этой болезнью сталкиваются многие люди.

"Вместо того, чтобы оплакивать ее, я хотел бы отпраздновать ее прекрасную жизнь, которую она посвятила многим", – отметил Брэнсон.

Скончалась мама миллиардера Ричарда Брэнсона Womo.ua

Напомним, Ричард Брэнсон – это британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании.

Мама Ева Брэнсон – стюардесса и танцовщица, некоторое время работала в театре. В семье четверо детей: две девочки – Линди и Ванесса, и два мальчика – Ричард и Тед.

Ричард Брэнсон сообщил о смерти своей матери Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Америке в возрасте 84 лет скончался легендарный актер Джон Рейли. Он снялся во многих известных фильмах и сериалах.