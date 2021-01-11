Мать миллиардера Брэнсона умерла от COVID-19

София Ковнир Люди 15:19, 11.01.2021 Обновлено: 15:27, 11.01.2021

96-летняя мать британского предпринимателя, миллиардера Ричарда Брэнсона Ева скончалась после заражения коронавирусной инфекцией.

Соответствующий пост знаменитость опубликовал на своей странице в Twitter. По его словам, ему очень жаль, что с этой болезнью сталкиваются многие люди.

"Вместо того, чтобы оплакивать ее, я хотел бы отпраздновать ее прекрасную жизнь, которую она посвятила многим", – отметил Брэнсон.

Скончалась мама миллиардера Ричарда Брэнсона
Womo.ua

  • Напомним, Ричард Брэнсон – это британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании.

  • Мама Ева Брэнсон – стюардесса и танцовщица, некоторое время работала в театре. В семье четверо детей: две девочки – Линди и Ванесса, и два мальчика – Ричард и Тед.

Ричард Брэнсон сообщил о смерти своей матери
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Америке в возрасте 84 лет скончался легендарный актер Джон Рейли. Он снялся во многих известных фильмах и сериалах.

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