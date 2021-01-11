Мати мільярдера Бренсона померла від COVID-19

96-річна мати британського підприємця, мільярдера Річарда Бренсона Єва померла після зараження коронавірусною інфекцією.

Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Twitter. За його словами, йому дуже шкода, що з цією хворобою стикається багато людей.

"Замість того, щоб оплакувати її, я хотів би відсвяткувати її прекрасне життя, яке вона присвятила багатьом", – зазначив Бренсон.

Померла мама мільярдера Річарда Бренсона Womo.ua

Нагадаємо, Річард Бренсон – це британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group, що має близько 400 компаній різного профілю. Один із найбагатших жителів Великобританії.

Мама Єва Бренсон – стюардеса і танцівниця, деякий час працювала в театрі. У родині четверо дітей: дві дівчинки – Лінді і Ванесса, і два хлопчики – Річард і Тед.

Річард Бренсон повідомив про смерть своєї матері Скриншот

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