'МастерШеф. Профессионалы'-3: кто покинул шоу в седьмом выпуске

В субботу, 20 марта, на телеканале "СТБ" показали седьмой выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинул участник Владислав Давыденко.

На битве черных соревновались Владислав, Виталий, Руслан, Лилия, Виктор и Влад Давыденко. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу.

Так, Ольга Мартыновская представила участникам семь карточек. На каждой была изображена определенная буква украинского алфавита, все согласные. Буква, которая доставалась, была заданием участников на сегодня. Лилия получила букву "С", Руслан – "Г", Виктор – "К", Влад Давыденко – "Б", Владислав – "М", Виталий – "В". Чтобы доказать, что судьи не ставят невыполнимых задач, Владимир Ярославский готовил вместе с участниками шоу. Ему досталась буква "П".

На столах у шефов были одинаковые стартовые наборы продуктов, которые они могли использовать как угодно: мука, вино, лук, специи и молоко. А вот остальные ингредиенты должны начинаться на ту букву, которую участники вытянули. На это задание выделили два часа.

Владимир Ярославский приготовил жареную перепелку и пюре из пастернака, дюксель с папайей, луком порей, печенью фуа гра и соусом жу. Участникам очень понравилось блюдо.

Влад Цимбалюк приготовил подкопченные мидии с пряным соусом на основе лука, вина и морковного сока.

Влад Давыденко приготовил баранину с брокколи и баклажаном, однако Эктору не понравилось мясо, которое имело специфический вкус и неопрятный вид.

Руслан решил удивить жюри голубем, жареными вешенками и попкорном из гречневой крупы. Но участник пожарил не голубя, а перепелку. Поэтому Эктор этот ингредиент даже не пробовал.

Виктор приготовил кукурузное кансаме на початках с полентой, чипсами из кукурузы и соусом из кокоса, а также утку. Эктор сразу отметил невероятный вкус утки и работу со специями.

Лилия приготовила медальоны из свинины с бланшированной спаржей, гарниром из чечевицы и соусом на основе белого вина и паприки. Блюдо невероятно удивило Эктора своей презентабельностью и вкусовыми качествами.

Виталий приготовил осьминога с овсяной крупой и соусом с васаби. Эктору очень понравилось блюдо и правильно приготовленный осьминог.

В результате с заданием на битве черных хуже всех справился Владислав Давыденко. Именно поэтому в седьмом выпуске "МастерШеф. Профессионалы"-3 он покинул кухню проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 13 марта, на телеканале "СТБ" показали шестой выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинул участник Игорь Андрияш.