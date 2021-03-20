'МастерШеф. Професіонали'-3: хто покинув шоу в сьомому випуску

У суботу, 20 березня, на телеканалі "СТБ" показали сьомий випуск популярного шоу "МастерШеф. Професіонали"-3. У кінці ефіру проєкт покинув учасник Владислав Давиденко.

На битві чорних змагалися Владислав, Віталій, Руслан, Лілія, Віктор і Влад Давиденко. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру шоу.

Так, Ольга Мартиновська презентувала учасникам 7 карток. На кожній була зображена певна літера українського алфавіту, усі приголосні. Літера, яка діставалася, була завданням учасників на сьогодні. Лілія дістала букву "С", Руслан – "Г", Віктор – "К", Влад Давиденко – "Б", Владислав – "М", Віталій – "В". Щоб довести, що судді не ставлять нездійсненних завдань, Володимир Ярославський готував разом з учасниками шоу. Йому дісталася буква "П".

На столах шефів були однакові стартові набори продуктів, котрі вони могли використати як завгодно: борошно, вино, цибуля, спеції та молоко. А от інші інгредієнти мали починатися на ту літеру, яку учасники витягнули. На це завдання виділили дві години.

Володимир Ярославський приготував смажену перепілку та пюре з пастернаку, дюксель з папаєю, цибулею порей та печінкою фуа гра і соус жу. Учасникам дуже сподобалася страва.

Влад Цимбалюк приготував підкопчені мідії з пряним соусом на основі цибулі, вина і морквяного соку.

Влад Давиденко приготував баранину з брокколі і баклажаном, однак Ектору не сподобалося м'ясо, яке мало специфічний смак і неохайний вигляд.

Руслан вирішив здивувати журі голубом, смаженими гливами та попкорном із гречаної крупи. Однак учасник посмажив не голуба, а перепілку. Тому Ектор цей інгредієнт навіть не куштував.

Віктор приготував кукурудзяне кансаме на качанах з полентою, чипсами з кукурудзи і кокосовим соусом, а також качку. Ектор одразу похвалив неймовірний смак качки та роботу зі спеціями.

Лілія приготувала медальйони зі свинини з бланшированою спаржею, гарніром із сочевиці та соусом на основі білого вина й паприки. Страва неймовірно вразила Ектора своєю презентабельністю і смаковими якостями.

Віталій приготував восьминога з вівсяною крупою та соусом з васабі. Ектору дуже сподобалася страва і правильно приготовлений восьминіг.

У підсумку із завданням на битві чорних найгірше впорався Владислав Давиденко. Саме тому в сьомому випуску "МастерШеф. Професіонали"-3 він покинув кухню проєкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 13 березня, на телеканалі "СТБ" показали шостий випуск популярного шоу "МастерШеф. Професіонали"-3. У кінці ефіру проєкт покинув учасник Ігор Андріяш.