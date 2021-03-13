"МастерШеф. Профессионалы"-3: кто покинул шоу в шестом выпуске

В субботу, 13 марта, на телеканале "СТБ" показали шестой выпуск популярного шоу "МастерШеф. Профессионалы"-3. В конце эфира проект покинул участник Игорь Андрияш.

В этот раз претендентов на главный приз ожидало немало интересных заданий. Однако не все смогли с ними справиться (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Так, в битве черных соревновались Неля, Влад, Игорь и Руслан. Им нужно было приготовить в дегидраторе целый рацион: завтрак, обед и ужин. Если участники не успевали высушить в дегидраторе все свои блюда ― сразу ехали домой.

Влад сделал гранолу с шоколадом, пасту и баттер чикен масалу – и смог удивить судей своим креативным рационом. Неля приготовила спортивный рацион: грибную похлебку с кукурузной лапшой и куриные фрикадельки с овощами.

Руслан подал касидо с овощами, овсянку с грибами и козьим сыром и картофельные шарики с митболами. Его блюда профессиональное жюри шоу признало лучшими.

А вот Игорь приготовил борщ и гречневую кашу, которые были слишком легкими, пресными и непродуманными. Именно поэтому он покинул "МастерШеф. Профессионалы"-3.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря на телеканале СТБ прошел финал популярного шоу "МастерШеф" 10, победителем которого стала Яна Балог. Девушка буквально выбила свое место в лидерах этого сезона.