Маск показал редкое фото с женой и подросшим сыном в городе будущего

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск показал фото своего 10-месячного сына X Æ A-12.

На снимке, который бизнесмен и изобретатель опубликовал в Twitter, изображены также он сам и его жена (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

У Маска и его бывшей супруги Джастин Уилсон пятеро детей: 17-летние близнецы Гриффин и Ксавье и тройня Кай, Саксон и Дэмиан, которые родились в 2006 году.

10-месячный X Æ A-12 стал шестым ребенком миллиардера, матерью которого является певица Граймз. Он родился в 2020 году. Примерная транскрипция необычного имени, которое ему дали родители, звучит так: "Экс Эш Эй-Твелв".

Фото Маск подписал следующим образом: "Старбэйз, Техас". Это город, который изобретатель хочет создать.

Как сообщал OBOZREVATEL, о планах по созданию Старбэйз миллиардер объявил в начале марта. Маск тогда заявил, что по площади город будет значительно больше Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Предприниматель отметил, что в Старбэйзе будут очень хорошо относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул "doge".