Украинская телеведущая Маша Ефросинина прокомментировала публичные ссоры между российскими звездами шоу-бизнеса, начавшиеся после полномасштабного нападения РФ на Украину. Артистка заявила, что подобные срачи между собой могут означать, что у знаменитостей из России началась агония.

Наблюдая за их конфликтами, звезда шутливо посоветовала "взять попкорн" и наслаждаться зрелищем. Такой комментарий раздался в телемарафоне "Фактам ICTV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Появились звезды, начавшие тотальный срач. И это абсолютное начало новой истории под названием "запасаемся попкорном и смотрим, как они сами себя замочат", – пояснила телеведущая.

Ефросинина вспомнила, что до 2012 года часто работала с российскими звездами и заметила, что большинство из них ведут себя очень надменно по отношению к украинским коллегам и друг другу. По ее мнению, такое поведение является следствием отношения российских властей к своим согражданам.

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В частности, это проявлялось и в их манере публично скандалить друг с другом, что, по словам ведущей, не позволяли себе представители украинской культуры и шоу-бизнеса.

"Их держали в этом превосходстве к ним, которое они демонстрировали нам. И сейчас они будут загибаться в этом сами. Эти публичные срачи, которые никогда себе не позволяли украинские деятели культуры, шоу-бизнеса и искусства. Они этим грешили", – объяснила знаменитость.

По мнению Ефросининой, скандалы между сторонниками Украины и путинистами или даже недоразумения между пропагандистами могут говорить о том, что внутри страны-агрессорки начался раскол.

"И то, что они сейчас пересекают любую грань даже в рамках дозволенного их цензурой. Это значит, что началась агония", – закончила звезда.

Напомним, что последним громким скандалом среди российских селебретиз стало скандальное заявление пропагандистки Симоньян в эфире телеканала "Россия 1", где она назвала пародиста Максима Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения" из-за его антивоенной позиции.

За давнего знакомого вступился путинист Филипп Киркоров, выразивший поддержку коллегам и пристыдивший Симоньян за ее резкие слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, впоследствии в конфликт вмешалась журналистка Ксения Собчак, заявив, что Галкина "мочат" несправедливо. Однако войну в Украине она все равно не осудила.