Собчак выступила против 'мочилова' Галкина, но войну в Украине так и не осудила

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак поддержала шоумена Максима Галкина, который жестко выступает против преступной войны России в Украине. При этом сама вторжение РФ так и не осудила.

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала видеоролик российского певца Филиппа Киркорова. На кадрах артист ответил одиозной пропагандистке Кремля Маргарите Симоньян, которая оскандалилась после вульгарного высказывания в адрес Максима Галкина и Аллы Пугачевой, а также попыталась унизить его самого.

Видео дня

Собчак написала, что накануне была на юбилее у Киркорова. По словам телеведущей, на празднике они не обсуждали политику, так как "сейчас она только ссорит".

"А сегодня я увидела твое видео. И очень обрадовалась. Спасибо тебе за него, за эту жесткость. За прямоту, за искренность, за то, что назвал вещи своими именами и встал за своих. За защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд", – подчеркнула Собчак.

Кроме того, она сожалеет, что коллеги "с удивительным энтузиазмом пиарили" обращение Киркорова по поводу украинского политика и кума главы РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. По ее словам, артисты "по какой-то удивительной случайности решили не обратить внимание на жесткое обращение" к своим же пропагандистам.

"Спасибо, что сказал об этом вслух", – резюмировала Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" назвала пародиста Максима Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Киркоров выразил поддержку коллегам. Это было довольно неожиданно, поскольку певец выбрал пророссийскую позицию.