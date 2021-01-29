MARUV выпустила провокационную песню под новым псевдонимом и вызвала споры в сети

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) 29 января презентовала эпатажный трек VIP под псевдонимом Shlakoblochina.

Соответствующую композицию и лирик-видео знаменитость опубликовала на своем официальном YouTube-канале. В анимационном ролике можно увидеть, как девушка в туфлях для стриптиза едет на мотоцикле по дороге (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко... Белая дорожка, успокойся, крошка", – поет Корсун.

Пользователи сети бурно отреагировали на новую работу MARUV: кто-то ее похвалил, другие обвинили певицу в отсутствии вкуса и "деградации".

"Это супер! Обожаю", "Аня – это шедевр", "Клас! С первых нот понравилось", "Аня – талантище! Это не просто музыка – это мед для ушей", "Да уж, деградация музыки продолжается... Люди, у вас что вообще слуха, вкуса, чувства ритма нет?", "Разочарование", "Песня не зашла", "Что за наркомания?" – написали люди.

MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV стала членом жюри в одном из популярных российских шоу "Суперстар", которое транслируют на телеканале "НТВ".