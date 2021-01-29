MARUV выпустила провокационную песню под новым псевдонимом и вызвала споры в сети

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,4 т.
MARUV выпустила провокационную песню

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) 29 января презентовала эпатажный трек VIP под псевдонимом Shlakoblochina.

Соответствующую композицию и лирик-видео знаменитость опубликовала на своем официальном YouTube-канале. В анимационном ролике можно увидеть, как девушка в туфлях для стриптиза едет на мотоцикле по дороге (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко... Белая дорожка, успокойся, крошка", – поет Корсун.

Shlakoblochina – VIP

Пользователи сети бурно отреагировали на новую работу MARUV: кто-то ее похвалил, другие обвинили певицу в отсутствии вкуса и "деградации".

"Это супер! Обожаю", "Аня – это шедевр", "Клас! С первых нот понравилось", "Аня – талантище! Это не просто музыка – это мед для ушей", "Да уж, деградация музыки продолжается... Люди, у вас что вообще слуха, вкуса, чувства ритма нет?", "Разочарование", "Песня не зашла", "Что за наркомания?" – написали люди.

Поклонники бурно отреагировали на провокационную песню Maruv
Поклонники бурно отреагировали на провокационную песню Maruv
Поклонники бурно отреагировали на провокационную песню Maruv
Поклонники бурно отреагировали на провокационную песню Maruv
Поклонники бурно отреагировали на провокационную песню Maruv
Поклонники бурно отреагировали на провокационную песню Maruv
Поклонники бурно отреагировали на провокационную песню Maruv
Поклонники бурно отреагировали на провокационную песню Maruv

  • MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица MARUV стала членом жюри в одном из популярных российских шоу "Суперстар", которое транслируют на телеканале "НТВ".

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