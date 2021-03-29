MARUV рассказала, что писать хиты ей помогает диплом физика-электронщика

Украинской исполнительнице, композитору и поэтессе MARUV (Анна Корсун) помогает в творчестве техническое образование, благодаря которому она легко осваивает программы для написания музыки.

Об этом певица с дипломом физика-электронщика рассказала в интервью WarnerMusic, опубликованное на странице музыкального лейбла в Instagram.

"Я быстро понимаю, как они (программы. – Ред.) работают. Та же история с освоением инструментов: после технического образования ты во всем видишь закономерности, сразу их вычленяешь и легче запоминаешь материал", – отметила она.

"Как я уже сказала, мое образование помогает искать закономерности, и в музыке они тоже есть. Проанализировав их, можно научиться писать крутые песни, которые становятся хитами", – добавила MARUV.

Коротко о знаменитости:

Анна Корсун родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В школьные годы ходила на танцы и музыку, а также в составе танцевального коллектива "Лик" гастролировала по Украине. Окончила музыкальную школу (хоровое отделение). Затем поступила в физико-математический лицей.

В 2013 году Анна создала группу The Pringlez, которая изначально была собрана в качестве учебного проекта студентов. Через четыре года артистка приняла решение о переезде коллектива в Киев, смене названия, репертуара и музыкального направления.

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