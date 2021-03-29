MARUV розповіла, що писати хіти їй допомагає диплом фізика-електронщика

Українській виконавиці, композитору і поетесі MARUV (Анна Корсун) допомагає в творчості технічна освіта, завдяки якій вона легко освоює програми для написання музики.

Про це співачка з дипломом фізика-електронщика розповіла в інтерв'ю WarnerMusic, опубліковане на сторінці музичного лейблу в Instagram.

"Я швидко розумію, як вони (програми. – Ред.) працюють. Та ж історія з освоєнням інструментів: після технічної освіти ти у всьому бачиш закономірності, відразу їх виокремлюєш й легше запам'ятовуєш матеріал", – зазначила вона.

"Як я вже сказала, моя освіта допомагає шукати закономірності, і в музиці вони теж є. Проаналізувавши їх, можна навчитися писати круті пісні, які стають хітами", – додала MARUV.

Коротко про знаменитість:

Анна Корсун народилася в Павлограді 15 лютого 1991 року. У шкільні роки ходила на танці і музику, а також у складі танцювального колективу "Лік" гастролювала по Україні. Закінчила музичну школу (хорове відділення). Потім вступила до фізико-математичного ліцею.

У 2013 році Анна створила групу The Pringlez, яка спочатку була зібрана в якості навчального проекту студентів. Через чотири роки артистка прийняла рішення про переїзд колективу до Києва, зміну назви, репертуару і музичного напрямку.

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