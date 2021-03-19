MARUV показала роскошную фигуру в сетчатом боди с ремнями. Видео
Украинская певица MARUV (Анна Корсун) поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала стройную фигуру в откровенном наряде.
Знаменитость позировала перед камерой в черном боди, на котором было очень много прозрачных сетчатых вставок, включая зону бюста. Особой перчинки наряду добавили кожаные ремешки по всему телу. Соответствующий ролик MARUV опубликовала в личных Instagram-сторис (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).
"А у нас сегодня съемка клипа", – сказала певица, красуясь перед зеркалом. В этот момент визажист натирала ей ноги блестящим маслом.
Напомним, что MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее MARUV поделилась с поклонниками вызывающим видео, на котором станцевала под знаменитую песню Ники Минаж "Barbie Tingz". Звезда двигалась в кадре в латексном боди и ботфортах, крутя бедрами и сексуально приседая.
MARUV показала смелый наряд в гримерке. Певица позировала в кожаной короткой юбке и полупрозрачной черной блузке, через которую просвечивается грудь.