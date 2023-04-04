Maruv подверглась троллингу, разгневав откровенным нарядом: оккупанты заступились за певицу. Фото

Украинская певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), которая известна своим эпатажем, продолжает изображать, будто никакой войны на ее родной земле нет. Вокалистка ведет социальные сети в ее привычной манере: она выкладывает посты в провокационных нарядах, путешествует по миру, хвастается богемным образом жизни.

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Новой публикацией исполнительница поделилась в Instagram. Корсун продемонстрировала свой очередной сценический костюм, который состоит из прозрачного комбинезона, корсета и перчаток. Образ предательница дополнила ярким макияжем и косынкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Украинцев пост Корсун поверг в шок, ведь они надеются, что Анна одумается и наконец-то заговорит о войне. Они продолжают побуждать певицу сделать откровенное заявление. "Класс: молчун обыкновенный забоявшийся. Ой, это же называется "внеполитический", "Сколько будешь молчать? Мы, украинцы, разочаровались в тебе! Позор", "Деньги зло, и тут они победили", – пишут пользователи сети.

Жители страны-агрессора, которые не могут нарадоваться позицией Maruv, захотели ее защитить. Их потешило возвращение любимого кумира в социальные сети и отрывки будущих премьер Корсун. "Мамочка вошла в строй", "Как же по-идиотски исковеркали украинский язык... Бендеры", "Какое отношение она имеет к военным действиям?", "Сколько завистников в жизни у вас, вы прекрасны", – читаем на странице певицы.

Напомним, после 24 февраля 2022 года Анна пропала с Instagram. Первый раз на связь с поклонниками она вышла почти через 8 месяцев, в ноябре того же года. С этого момента она начала активно постить контент, ограничившись только своими выступлениями, луками и демонстрацией достопримечательностей любимых уголков планеты.

Как недавно сообщал OBOZREVATEL, хореографа Влада Яму раскритиковали из-за вечеринки в Майами, которая имела российское название. Мероприятие было организовано для сбора средств, которые впоследствии передадут Украине, но оно получило название "Все свои".

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