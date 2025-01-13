MARUV, которая стала корпоративной певицей, придумала циничную причину не выступать в Украине

Певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), переехавшая из Украины во время полномасштабного вторжения и замеченная на корпоративах за рубежом, нашла циничную причину не возвращаться домой с концертами. Предательница, зарабатывающая на частных выступлениях, заявила, что готова променять большие площадки на закрытые выступления за хорошие деньги.

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Она записала короткое видео, которое опубликовала в социальной сети TikTok. На какое-то время MARUV пропадала из публичного пространства после рождения ребенка и отмалчивалась по поводу войны, но теперь она решилась ответить на хейт в свой адрес относительно Украины.

В комментариях один из пользователей написал, что предательница променяла всемирную славу на концерты, которые собирают меньше двух тысяч зрителей. Примечательно, что после участия в песенном конкурсе Евровидение 2019 MARUV какое-то время вела активную концертную деятельность в Украине. До полномасштабной войны она собирала тысячные залы, но с ее переездом в РФ все изменилось.

"Выступать для людей за более чем две тысячи – это красота, – сказала певица. - Но петь для одного, который платит хорошо, – тоже хорошо".

Комментарии не заставили себя долго ждать. Украинцы выразили недоумение по поводу того, почему предательницы едут зарабатывать в РФ:

"До сих пор не могу понять, почему они так рвутся туда".

"Некоторым людям лучше не открывать рот".

"Не позорься".

"Желаю тебе стать ноунеймом".

Как писал OBOZ.UA, недавно певица посвятила сыну украиноязычную колыбельную, в которой спела о "воле рода" и "свободе народа".