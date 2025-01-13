MARUV, которая стала корпоративной певицей, придумала циничную причину не выступать в Украине
Певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), переехавшая из Украины во время полномасштабного вторжения и замеченная на корпоративах за рубежом, нашла циничную причину не возвращаться домой с концертами. Предательница, зарабатывающая на частных выступлениях, заявила, что готова променять большие площадки на закрытые выступления за хорошие деньги.
Она записала короткое видео, которое опубликовала в социальной сети TikTok. На какое-то время MARUV пропадала из публичного пространства после рождения ребенка и отмалчивалась по поводу войны, но теперь она решилась ответить на хейт в свой адрес относительно Украины.
В комментариях один из пользователей написал, что предательница променяла всемирную славу на концерты, которые собирают меньше двух тысяч зрителей. Примечательно, что после участия в песенном конкурсе Евровидение 2019 MARUV какое-то время вела активную концертную деятельность в Украине. До полномасштабной войны она собирала тысячные залы, но с ее переездом в РФ все изменилось.
"Выступать для людей за более чем две тысячи – это красота, – сказала певица. - Но петь для одного, который платит хорошо, – тоже хорошо".
Комментарии не заставили себя долго ждать. Украинцы выразили недоумение по поводу того, почему предательницы едут зарабатывать в РФ:
- "До сих пор не могу понять, почему они так рвутся туда".
- "Некоторым людям лучше не открывать рот".
- "Не позорься".
- "Желаю тебе стать ноунеймом".
Как писал OBOZ.UA, недавно певица посвятила сыну украиноязычную колыбельную, в которой спела о "воле рода" и "свободе народа".