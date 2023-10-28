MARUV, которая спонсирует оккупантов, спела сыну о 'воле и свободе народа' на украинском языке

Известная певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая после полномасштабного вторжения заняла предательскую молчаливую позицию и сбежала из Украины, отметилась очередным циничным поступком. В 2022 году артистка родила первого сына, которому посвятила украиноязычную колыбельную.

В тексте предательница спела о "воле рода" и "свободе народа", тогда как сама готовится к возвращению на российскую сцену и финансированию вражеской армии. Премьера трека состоялась на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

О том, что предательница планировала увековечить рождение малыша в песне, она рассказывала раньше. Артистка открыто объявила, что материнство вдохновило его на творческие перемены. Так, MARUV взяла себе новый псевдоним – Sharlotta Ututu – и выпустила целый альбом "песен о любви".

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Одна из них оказалась украиноязычной. Композиция "Для моего малыша" – украиноязычная колыбельная, которую артистка-предательница написала для своего первенца. В ней Sharlotta Ututu поет о "волшебных городах, чудесах и райских птицах".

Также в колыбельной есть пожелание расти в счастье и обещания охранять сон. Однако это не все, что запроданка напевает своему сыну перед сном.

"Азъ есмь душа з живи і рода

Азъ есмь сила, воля, свобода

Люди Бога ведають сила народа", – говорится в одном из куплетов.

Слова "Азъ есмь", как пишут в сети, можно встретить в Библии. По данным некоторых источников – это на одном из славянских языков означает "я есть".

Значит, пока Sharlotta Ututu поет по-украински, что "она является силой, волей и свободой", ее альтер-эго MARUV выступает перед россиянами в зарубежных клубах.

Как писал OBOZ.UA, недавно стало ясно, что артистка не только сбежала из Украины, но и готовит почву для возвращения в РФ. Так, она уже отметилась финансированием государства-террориста.

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