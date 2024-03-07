Мария Бурмака рассказала об унижении украиноязычных звезд с 1991 года: такие, как Кристина Соловий, были в меньшинстве. Таких, как я, было единицы

Знаменитая украинская певица Мария Бурмака после скандального интервью своей коллеги Кристины Соловий, где та подняла вопрос толерантности русского языка и культуры в Украине на протяжении многих лет независимости, поделилась собственным болезненным опытом. Народная артистка рассказала, как с 1991 года ее и многих других украиноязычных музыкантов подвергали настоящему прессингу: по радио не крутили песни, а на ТВ не показывали клипы, в то время как русскоязычный продукт считался эталоном и имел бешеную ротацию на всех площадках.

Бурмака подчеркнула, что в течение 30 лет в Украине искусственно создавался запрос на русскую и русскоязычную культуру, а украиноязычных артистов игнорировали. Своим возмущением она поделилась на личной странице в Facebook.

"В течение 30 лет в Украине создавался запрос на русскую и русскоязычную культуру. Такие, как Кристина Соловий, были в меньшинстве. Таких как я, которые выдерживали этот прессинг 35 лет, были единицы. Украиноязычный музыкальный продукт не хотели брать на FM и музыкальные каналы. Обо мне прямо говорили: "эта Бурмака, этот ее украинский язык". На музыкальных каналах клипы должны быть отснятыми в эстетике клипов российских. Или брали клипы украинских (и в своей массе русскоязычных) артистов, стремившихся работать и работавших на российскую федерацию", – поведала Бурмака.

Певица также отметила, что масштаб финансовых возможностей русскоязычных артистов был несоразмерен с украиноязычными.

"Они были успешными финансово эти годы, потому что собственно "сидели на двух стульях". Украиноязычные артисты часто снимали свои клипы за последние свои деньги. А телеканалы их не брали, потому что "неформат", "не подходит" и, снова будем честными, они не были выгодным сотрудничеством, потому что это не какой-то большой лейбл российских и украинских артистов", – отметила Бурмака.

Артистка подчеркнула, что в те времена и много лет спустя многие пытались "усидеть на двух стульях", и только сейчас начали признавать ошибки прошлого. Впрочем, не всем хватает смелости и на это, заметила Бурмака.

"Тотальное большинство музыкальных медиа, артистов, продюсеров хотели "усидеть на тех же двух стульях". У кого-то есть совесть это признать. У кого-то нет. И упорно переводит свои опусы, словно ничего не произошло. И чтобы сейчас банально удержаться "в седле", – резюмировала звезда.

Напомним, интервью Кристины Соловий у Маши Ефросининой ознаменовалось громким скандалом. Певица в достаточно категоричной манере обвинила ведущую и подобных ей артистов, говоривших или выступавших по-русски для россиян, в строительстве "мостов" между культурами. Мол, поэтому на них есть кровь украинцев. В ответ интервьюерша, едва сдерживая злость, назвала звезду "аутсайдеркой" из-за ее отказа петь на русском много лет назад.

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