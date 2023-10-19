Марго Робби возглавила рейтинг самых горячих женщин 2023 года: почему звезда 'Барби' вошла в историю

Последние 12 лет журнал MAXIM составляет рейтинг "Hot 100", в котором отмечают 100 самых горячих женщин по мнению редакции. В 2023 году этот список возглавила всемирно известная австралийская актриса Марго Робби.

Более того, исполнительница главной роли в блокбастере "Барби" вошла в историю как единственная женщина, которая возглавляет этот рейтинг два года подряд. И это еще не все – 33-летняя звезда уже в четвертый раз появляется на первом месте этого списка. MAXIM выпустил номер с Марго Робби на обложке, в котором актриса уже традиционно позирует в розовом.

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Главный редактор MAXIM Санти Пинтадо описал ежегодный список "Hot 100" как наследие, эволюционировавшее в течение последних двенадцати лет. В этот раз рейтинг продолжает отмечать выдающихся австралийских женщин, которые уже оставили свой след в истории благодаря своему уму, таланту, юмору и т.д.

Он добавил: "В этом году окончательный список самых влиятельных, успешных, талантливых и красивых женщин состоит из громких имен. От спортсменок к актрисам, от комедианток к телеведущим, от музыкантов к политикам, от ведущих новостей к моделям и инфлюэнсерам – список Ultra Tune MAX В 2023 году охватывает фантастически разнообразную сферу, которая не разочарует наших преданных поклонников. У Марго был замечательный год, с выходом одного из самых громких фильмов всех времен – "Барби", поэтому не удивительно, что именно она получила корону".

На втором месте разместилась футбольная сенсация Австралии Сэм Керр, вслед за ней талантливая певица Дельта Гудрем, далее – телеведущая Софи Монк, а закрывает пятерку лидеров музыкантка G Flip.

Раньше мы рассказывали об интересных фактах из жизни Марго Робби, которые вас точно удивят. Например, в детстве она инсценировала собственную смерть. Все подробности – в нашем материале.

Также OBOZ.UA писал, что кинокритики и зрители активно делятся своими отзывами о нашумевшем фильме "Барби". Одни называют его красивой историей без глубокого смысла, другие, напротив, увлекаются освещением важных тем через призму юмора совместно с увлекательным небанальным сюжетом. Рецензии от экспертов со всего мира и просто кинолюбителей – читайте по ссылке.

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