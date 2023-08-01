Инсценировала собственную смерть: пять фактов о звезде 'Барби' Марго Робби, которые удивят многих

К австралийской актрисе Марго Робби приковано внимание всего мира, ведь фильм "Барби" с ней в главной роли стал настоящей сенсацией. Миллионы людей уже просмотрели ленту, но немногие из них знают, какая интересная жизнь у звезды была до съемок.

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Смелые поступки, необычные увлечения и забавные истории с детства – это то, что характеризует Марго Робби, а не ее персонажа. OBOZREVATEL расскажет больше об одной из самых популярных актрис современности (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Она инсценировала собственную смерть

В 2022 году Робби рассказала, что у нее была няня по имени Талия, которую она обожала. Однажды она не могла прийти, поэтому мама будущей актрисы нашла на замену пожилую женщину, которая показалась ребенку злой.

"Я взяла гигантский нож и кетчуп, легла голой на плитку возле ванной, обмазалась кетчупом и положила нож возле себя. Я лежала там 40 минут. В конце концов она таки пришла, и чуть не упала от сердечного приступа", – вспомнила Робби.

Она 30 лет спит с игрушкой Банни

Актриса несколько лет назад призналась, что иногда скандалит с мужем из-за привычки спать с игрушечным кроликом Банни. Избраннику звезды это кажется детской прихотью, но Марго Робби не готова отказаться от игрушки, подаренной ей после рождения.

Она устроила 24-часовую вечеринку

По случаю 24-летия в 2014 году артистка устроила круглосуточную вечеринку с близкими друзьями. Она сравнила это с марафоном. Молодые люди не просто танцевали дома, а начали день в 9 утра с шампанского, затем сделали несколько остановок в Лондоне и закончили празднование в отправной точке в тот же час.

Она не мечтала стать актрисой

В детстве Робби хотела быть владелицей гостиницы или фокусником. А ее увлечения – пиротехника и спецэффекты.

Она обожает "Гарри Поттера"

Главная героиня "Барби" в восторге от истории о Гарри Поттере. В детстве она была насколько одержима ею, что соврала окулисту и претворилась, будто ей нужны очки как у колдуна.

Как писал OBOZREVATEL, режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг ответила, планирует ли снять продолжение. Безумный успех, как выяснилось, не всех побуждает штамповать кино каждый год.

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