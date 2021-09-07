В Колумбии маму троих детей не пустили в школу из-за декольте. Видео

Блогера и маму троих детей Изабель Кастро не пустили в школу из-за слишком откровенного топа. Женщина утверждает, что стала жертвой дискриминации. Инцидент произошел в городе Соледад, Колумбия, во время школьного собрания.

Об этом блогерша и ее муж рассказали испанскому изданию El Tiempo. Супруги вспоминали женщину, которая махала перед ними сводом школьных правил и кричала, чтобы Изабель с ними ознакомилась (чтобы посмотреть видео и фото, доскрольте до конца страницы).

После бурного обсуждения ситуации, заручившись поддержкой других родителей, Изабель впустили внутрь. Администрация школы не нашла ни одного правила, которое бы регулировало одежду родителей на школьных собраниях.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что работники авиакомпаний не пускают женщин в самолет из-за слишком откровенных нарядов, которые пассажирки выбирают для перелета.