MamaRika вспомнила о непристойных предложениях от ''влиятельных людей и депутатов'': из меня хотели сделать Ани Лорак

Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, которая более известна под псевдонимом MamaRika, вспомнила, как на старте карьеры ей поступали непристойные предложения от "влиятельных людей и депутатов". Это было еще в тот период, когда публика знала ее как Эрику – выпускницу "Фабрики звезд". Исполнительница никогда не соглашалась на подобные "корпоративы с продолжением", однако призналась, что продюсеры пытались создать ей совершенно другое амплуа.

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По словам знаменитости, из нее хотели визуально сделать Ани Лорак – красивую девочку, которая все время выступает в платьишках. Этот образ MamaRika принять не смогла. Об этом она рассказала в интервью Тabloid.

"В прошлой жизни, в жизни Эрики – были непристойные предложения. Я не соглашалась. Когда ты продюсерский проект, из тебя делают девочку в платьицах… И такие предложения иногда поступают. Я помню, что из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак, когда она еще не сошла с ума. Много корпоративов было, в те времена мне пришили образ телочки", – поделилась вокалистка.

Впрочем, несмотря на платья и старания продюсеров изменить Эрику на "Ани Лорак", она оставалась стальной внутри. Именно благодаря своему твердому характеру певица уберегла себя от ситуаций, когда "влиятельные люди" за деньги предлагали совершать неподобающие вещи.

"Ко мне вообще нереально было подойти, потому что я, может, и выглядела как цыпочка, но яйца у меня были всегда. Они у меня вываливались прямо из-под того, блин, платья. Это все – вообще не мой вариант. Я могла уничтожить одним взглядом. Я еще сама тебе залачу, только чтобы ты от меня отстал. Ну, реально", – эмоционально прокомментировала артистка.

Напомним, MamaRika ранее делилась своим мнением о предательнице Украины Оксане Марченко и пропавшем после полномасштабного вторжения РФ Олеге Виннике. Певица всегда недолюбливала супругу Виктора Медведчука и не считала ее эрудированной, как многие украинцы, а Винника она назвала "зашкваром года". Подробности – в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, что MamaRika рассказала, как Таисия Повалий унижала украинских начинающих артистов и специально "сливала" их в "Фабрике звезд". Путинистка еще в далеком 2012 году поняла, что россияне ей ближе.

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