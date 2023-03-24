''Эта гниль уже тогда проявлялась'': MamaRika вспомнила, как Повалий унижала украинских артистов в музыкальном шоу

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) рассказала о своем участие в 2012 году в шоу "Фабрика звезд. Россия – Украина". Вокалистка вспомнила, что тогда в жюри сидела артистка из Киевской области Таисия Повалий, которая сейчас активно поддерживает диктаторский режим Кремля. Уже тогда путинистка недолюбливала украинских звезд и всячески притесняла их.

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Об этом Анастасия сообщила в интервью, которое вышло 23 марта на YouTube-канале Gloster FM. Селебрити не смогла сдержаться в высказываниях, отметив, что Повалий специально занижала оценки украинцам, поддерживая граждан страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я ее не воспринимаю и сейчас за все, что она сделала. Еще тогда, когда в Украине она считалась артисткой, мы думали, что она наша. Извиняюсь, это г*вно сидело в жюри и нас мочило. Своих украинских артистов. Логично, если ты наша, то ты своих поддерживаешь всеми силами. А она нам ставила 1-2 балла. Она нас сливала, потому что ей сказали это делать. Продажное г*вно, я не могу себя сдержать", – высказалась звезда.

По словам MamaRika, она даже подходила к мужу Повалий Игорю Лихуте, чтобы разобраться с ситуацией и спросить, почему Таисия позволяет себе издеваться над своими же соотечественниками. Проект "Фабрика звезд" стал для Кочетовой настоящим испытанием.

"Время расставило все на свои места, где она сейчас, ты знаешь. Она нас мочила жестко, я потом подходила к ее мужу Лихуте и говорила: "Что вы творите, у вас совесть есть, мы свои". Мы скандалили. Эта гниль еще тогда проявлялась", – резюмировала исполнительница хита "На руках".

Как писал OBOZREVATEL, недавно бывший директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров прокомментировал срыв концертов Таисии Повалий в РФ. Он заявил, что в этом виновато украинское происхождение исполнительницы. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.

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