MamaRika впервые стала мамой. Фото

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее супруг Сергей Середа впервые стали родителями. У пары родился долгожданный сын.

Радостным событием артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, сделанное в роддоме. Сергей Середа нежно поцеловал возлюбленную в тот момент, когда она держала на руках новорожденного малыша (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Теперь мы официально самые счастливые", - подписала снимок знаменитость.

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Ранее MamaRika делилась подробностями всего происходящего в stories. На одном из опубликованных кадров можно увидеть, как артистка обнимала своего избранника за несколько часов до родов.

Напомним, практически всю беременность певица находилась под наблюдением врачей, поскольку еще в начале срока ей поставили угрозу выкидыша – гематома хориона. Певица изолировалась у себя дома в Одессе: она не путешествовала, также у нее были некоторые противопоказания – нельзя заниматься сексом, бегать, активно ходить.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

MamaRika дважды входила в список самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, MamaRika поделилась с поклонниками обнаженным снимком с фотосессии. Артистка позировала полностью без одежды на девятом месяце беременности.