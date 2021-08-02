Беременная MamaRika скоро станет мамой. Первые фото из роддома

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) вскоре впервые станет мамой. Она со своим супругом, юмористом Сергеем Середой уже находится в роддоме, откуда будущие родители показали фото.

На своей странице в Instagram исполнительница делится подробностями всего происходящего в stories. На одном из опубликованных кадров можно увидеть, как артистка нежно обнимает своего избранника (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Если честно, то мы уже решили, что партнерские роды – не наш формат, и вы это неоднократно слышали из наших уст. Называйте нас старомодными, трусами и т.д., но чувствуем, что так для нашей семьи будет лучше... Сергеич будет всегда рядом, потому что даже палата у нас рассчитана на всю семью и тусить мы будем постоянно вместе. Но в сам момент истины, когда откроется "портал" я хочу, чтобы он был в соседней комнате", – высказалась ранее MamaRika, что думает по поводу партнерских родов.

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Напомним, MamaRika призналась, что практически всю беременность она находилась под наблюдением врачей, поскольку еще в начале срока ей поставили угрозу выкидыша – гематома хориона. Певица изолировалась у себя дома в Одессе: она не путешествовала, также у нее были некоторые противопоказания – нельзя заниматься сексом, бегать, активно ходить.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

MamaRika дважды входила в список самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MamaRika поделилась с поклонниками обнаженным снимком с фотосессии. Артистка позировала полностью без одежды на девятом месяце беременности.