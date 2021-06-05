MamaRika рассказала об угрозе беременности на ранних сроках

Известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая в скором времени станет впервые мамой, рассказала о непростом периоде на ранних сроках беременности. Оказалось, что из-за сильного токсикоза знаменитость несколько раз ложили под капельницы и ставили диагноз "угроза".

О том, как прошол ее ранний срок беременности, MamaRika рассказала на своей странице в Instagram. Текст в фотоблоге звезда дополнила снимком, на котором предстала бледной и измученной.

"На этом фото человек, который во всех красках с первого месяца беременности почувствовал все прелести этого периода. Если честно, ни одна из моих подруг, у которой уже есть дети, да что там подруг – даже моя мама не имела такого токсикоза как у меня, поэтому я и не была морально готова к такому ... Как объясняли мне позже врачи: мой организм по классике пытался отторгнуть гены мужа и защищался + гормональная перестройка – это и есть причины токсикоза. Видимо не стоит объяснять, что мне запретили все: перелеты, спорт, секс, даже бегать, ведь сразу поставили диагноз "угроза...". Несколько раз меня даже клали под капельницу ", – призналась Настя.

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По словам певицы, токсикоз ее мучал с 5 по 16 неделю беременности. Поддержал звезду в тяжелый момент ее супруг Сергей Середа, который кормил ее и выгуливал под ручку по двору. Как утверждает Настя, она два месяца пролежала в постели и не могла даже встать.

"Состояние кожи и волос страшно ухудшилось, и когда я вспоминала слова великих советчиков "во время беременности женщина расцветает", мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Я выглядела, будто меня с креста сняли и похудела на несколько килограммов. О, и знаете, что меня очень бесила фраза врачей на каждом плановом: "Беременность – это не болезнь, наслаждайтесь". Наслаждаться чем? Тем, что я умираю?" – поведала артистка.

Коротко о знаменитости:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MamaRika (Анастасия Кочетова) показала свой новый дом в Одессе, в который недавно переехала с супругом Сергеем Середой.