MamaRika рассказала, как узнала о беременности

Известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая в скором времени станет впервые мамой, рассказала, что вместе с супругом Сереем Середой мечтали быть родителями, однако две полоски на тесте стали для них неожиданностью.

Откровенную историю о том, как супруги узнали о беременности, MamaRika рассказала на своей странице в Instagram. По словам артистки, они с мужем "старались целых четыре месяца". Но узнали о беременности лишь тогда, когда они перестали надеяться и отпустили ситуацию.

Как оказалось, певица не обратила внимание на то, что ее женский цикл немного сбился и думала, что это организм так перестраивается на осень. Позже она все же сделала тест, но две полоски появились на нем лишь через полчаса.

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"Мы оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет такой, как раньше! Описать словами эти эмоции невозможно – это пик счастья нашей семьи, и большая благодарность Богу за то, что услышал наши молитвы", – призналась в Instagram звезда.

Коротко о знаменитости:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MamaRika (Анастасия Кочетова) показала свой новый дом в Одессе, в который недавно переехала с супругом Сергеем Середой.