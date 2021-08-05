MamaRika поделилась подробностями родов: было страшновато, делали кесарево сечение

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая совсем недавно родила первенца, призналась, что ей делали кесарево сечение. Ранее она никогда не лежала в больнице, поэтому в какой-то момент ее охватил страх.

Однако исполнительница быстро смогла с ним справиться, решив полностью довериться опытным врачам. Такими подробностями Анастасия поделилась на своей странице в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Стоит ли говорить, что я никогда даже не лежала в больнице за всю жизнь – поэтому было, мягко говоря, страшновато. Короче, я что ежик в тумане слепо доверилась супер-бригаде врачей и недаром – ведь в конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение", – написала она в публикации.

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"Как ни в чем не бывало в воскресенье вечером мы поехали на плановый осмотр к нашему врачу и его мудрый взгляд сразу дал нам понять, что мы остаемся в роддоме на всякий, как говорится", – добавила также MamaRika.

Напомним, 2 августа у Анастасии Кочетовой и ее супруга Сергея Середы родился долгожданный сын. Радостным событием артистка поделилась на своей странице в Instagram. Она также опубликовала фото, сделанное в роддоме. Супруг нежно поцеловал возлюбленную в тот момент, когда она держала на руках новорожденного малыша.

"Теперь мы официально самые счастливые", – подписала снимок звезда.

Коротко о знаменитости:

MamaRika – известная украинская певица. Родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее выступала под псевдонимом Эрика, однако в 2016 году после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным взяла себе другое псевдо. Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж MamaRika Сергей Середа признался, что на самих родах он не присутствовал. Однако оказался в родильном зале, когда пришло время перерезать пуповину. Мужчина сказал, что роженицы – это настоящие героини, которым нужно ставить памятники за их подвиги и терпение.