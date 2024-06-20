'Мама закрыла меня собой'. El Кравчук вспомнил, как чуть не погиб во время обстрела в Сирии

Украинский певец EL Кравчук (Андрей Остапенко) вспомнил свой период жизни в Сирии, о котором почти никогда не рассказывал. Артист в стране провел школьные годы через военную командировку своего отца-военного. На пути на учебу юный Андрей вместе с мамой попал под прицел снайпера, но им чудом удалось выжить.

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Певец еще с детства был знаком с войной, но, несмотря на военную агрессию, в то время считал город Алеппо и саму Сирию своим вторым родным домом после Литвы, где родился артист. Он вспоминает в Instagram, что ему и маме во время обстрела спасло жизнь дерево цветущего персика.

Это было в городе Алеппо в Сирии, примерно в 1984 году, обычно я ходил в школу самостоятельно, иногда со мной был охранник, но преимущественно я шел один. Однажды мама решила провести меня в школу, именно тогда появились снайперы на крышах. Начался автоматный обстрел. Мама закрыла меня собой, легла на землю и стала ползти к росшему на улице персику", – рассказал артист.

Именно поэтому для него цвет персика ассоциируется с детством. Об этом он сказал так: "Каждую весну, когда зацветают персики, я всегда вспоминаю одну историю, которая ассоциируется для меня с этим цветущим деревом и остается со мной всю жизнь".

El Кравчук признался, что все же получил с мамой немного травм в виде царапин на теле, но они были очень рады, что смогли спасти свои жизни.

"Мы спрятались под этим деревом, я был весь в крови из-за царапин от асфальта, но мы были живы. Мы даже улыбались, сидя под персиком. Этот момент я никогда не забуду. С тех пор мы стали с мамой еще ближе", – продолжил он.

Певец вспомнил, что переехал с семьей в Сирию из-за командировки отца, работавшего военным. Несмотря на постоянную опасность, Остапенко с радостью вспоминает о своем детстве там. Со временем он даже немного выучил арабский, за что его уважали местные. "Коронной" фразой была "Как здоровье, друг?"

Сейчас он вспоминает войну РФ против Украины с ужасом, ведь никогда не догадывался, что в современном мире все еще могут происходить ужасающие террористические войны.

"Когда началась АТО и я узнал о бомбардировках Попасной и о том, как там выживают дети, это стало для меня испытанием. Я помню себя школьником под обстрелами, в бомбоубежищах. И, конечно, блекауты, которые были и в Алеппо, когда выключали свет. Все эти трудности войны, которые я испытывал 30 лет назад, чувствую и сегодня уже взрослым человеком. Я никогда не думал, что эти два древних города, Киев и Алеппо, оба с тысячелетней историей, будут так обстреливать и разрушать в 21 веке", – отметил Остапенко.

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