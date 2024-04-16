Мама украинки Галины Гатчинс, которую случайно убил Алек Болдуин, проплакала все интервью в день суда над оружейницей 'Иржи'. Видео

Оружейницу фильма "Иржи" Ханну Гутьеррес Рид, которую в марте 2024 года признали виновной в непреднамеренном убийстве украинской оператора Галины Гатчинс, приговорили к 18 месяцам лишения свободы. 27-летняя американка заплакала, услышав приговор. Судья Мэри Марлоу Соммер вслух зачитала утверждение, упрекая ее за очевидное отсутствие угрызений совести.

Судья Соммер приняла сторону прокуроров, вынося полный рекомендованный приговор Гутьеррес Рид после того, как было указано, что она назвала присяжных "идиотами". Она также продолжала винить Болдуина и других членов команды.

Кроме того, в суде показали видеоинтервью матери Гатчинс и ее младшей сестры. "Они записали эти интервью, несмотря на то, что живут в Украине, в Киеве, они страдают от бомбежек каждый день", – отметила прокурор.

Мать Галины Ольга Соловей не могла сдержать слез, рассказывая о потере. По ее словам, дочь была светлым и усердным человеком, который любил свою работу. "День ее смерти разрушил всю мою жизнь", – подчеркнула украинка.

Она рассказала о том, как Мэтт, муж Гатчинс, позвонил и сообщил, что она умерла: "Время не помогает. Прошло два с половиной года, и становится все хуже. Первый год я ждала, когда она приедет". Мать погибшей отметила, что ей неважно, какой срок дадут виновным в преступлении, ведь это не вернет дочь. Однако она все же хочет, чтобы справедливость победила.

Ольга рассказала, что на похороны Галины не пришел ни один член съемочной группы, причастный к трагедии. "Мне очень хотелось, чтобы ко мне кто-то подошел, извинился, посмотрел прямо в глаза мне. Может мне было бы легче, – говорит Ольга. – Никого кроме друзей [на похоронах] я не видела".

Светлана Зенко, младшая сестра погибшей, рассказывает, что Галина была не просто ее подругой, а даже исполняла роль мамы, ведь Гатчинс была старше 7 лет. Украинка сожалеет, что погибшая никогда не увидит своего племянника, родившегося после ее смерти.

Светлана делится воспоминаниями с детства: сестра была для нее вдохновением, излучала щедрость, целеустремленность и трудолюбие. "Была для меня примером, в плане воспитания дала мне даже больше, чем мама", – рассказала Зенко. Украинка мечтала, чтобы они всей семьей собирались по праздникам, но "я понимаю, что этого больше никогда не будет", говорит Светлана со слезами на глазах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про новые детали съемок "Ржавы": Алек Болдвин кричал и ругался, он не контролировал свои эмоции. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!