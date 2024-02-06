'Мама, сказали, что папа умер. Что это такое?' Светлана Белоножко откровенно рассказала о моменте трагедии, хотя врачи давали большую надежду

Народная артистка Украины Светлана Белоножко рассказала, что ее муж, знаменитый певец Виталий Белоножко, хоть и имел очень непростой и коварный диагноз, держал болезнь под контролем. Трагедия, случившаяся с исполнителем, стала для родных большой неожиданностью.

По словам Светланы Белоножко, врачи давали артисту очень обнадеживающие прогнозы. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

Светлана говорит, что у мужа был непростой диагноз, однако публично о болезни он не рассказывал: "Нас всегда хотят видеть красивыми, крепкими. Кто же будет рассказывать о болезнях? У Виталика был сахарный диабет. Он лечился долгое время, принимал лекарства, проходил обследование. Но это очень коварная болезнь, съедающая все внутри. У нас у многих знакомых такой диагноз. Один наш товарищ пришел утром на работу, зашел в кабинет – и упал замертво, представляете? Но мы никогда не думали, что подобное может произойти с нами".

По словам артистки, после Нового года Виталий Белоножко почувствовал себя нехорошо, поэтому жена вызвала скорую: "Забрали в стационар. И вроде бы все шло нормально, лечился. И вдруг мне утром звонит по телефону младший сын: "Мама, сказали, что папа умер. Что это такое?" Я вообще на секунду перестала слышать и видеть. У Виталия не выдержало сердце… Его заводили-заводили – но ничего не могли сделать".

То, что Виталия не стало именно из-за сердечных проблем, Светлана считает странным, потому что совсем недавно супруги были на осмотре у кардиолога: "Врач сказала: слабое сердце, но с этим многие живут. Принимайте лекарство". "Знаете, у него это сердце было очень доброе, болел за всех. Видимо, такое выработанное, столько всего брал на себя", - добавляет исполнительница.

Светлана вспоминает, что когда последний раз виделась с мужем в больнице, ничего не предвещало беды. "Разве же понимала в тот вечер, что больше не увидимся? – рассказывает плача. – Я приехала к нему в больницу, говорили об обыденном. "Как там дома?" – "Все хорошо". – "Ты же покорми моих павлинов". – "Не переживай – ты же меня всему научил, знаю, что нужно делать". С нами были сыновья. Помню, смеялись, вспоминая что-нибудь. Была очень теплая атмосфера.

Полное интервью со Светланой Белоножкой на OBOZ.UA читайте завтра, 7 февраля.

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