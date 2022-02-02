Памяти Кузьмы Скрябина. 15 мудрых цитат музыканта, которые будут актуальными всегда

Украинский музыкант и певец Андрей Кузьменко трагически погиб 2 февраля 2015 года в результате автокатастрофы. Миллионы поклонников в Украине до сих пор поют его легендарные песни "Старі фотографії", "Кораблі" і "Мовчати".

Кроме музыки, Скрябин также писал книги, которые после смерти разобрали на мудрые цитаты. OBOZREVATEL вспомнил высказывания Кузьмы, которые следует запомнить каждому.

"Вышиванка должна быть где-то глубже, зашита мамой и папой…"

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Кузьма Скрябин повторял, что патриотические песни нужно писать все время, а не только тогда, когда в этом нуждается народ. До войны на Донбассе никто их не писал, а сейчас все надели вышитые рубашки. "Их еще "вышивателями" называют. Нацепил вышиванку и уже думаешь, что все поменялось", – говорил Андрей Кузьменко в интервью.

"Не звоните родителям в телефоны, звоните прямо в дверь"

Легендарная песня "Мам" стала хитом группы "Скрябин". В сингле Кузьма воспевает привязанность к родителям и выражает свою любовь к матери. Андрей настаивает, чтобы дети ездили чаще к родителям, пока те еще живы.

"Можно опустить руки и сказать: нет денег, нет желания... А можно засучить рукава и уже сейчас ковать свое будущее"

Кузьма Скрябин жил очень скромно, он не любил тратить деньги на одежду, зато обожал путешествия. Музыкант говорил: какая разница сколько лет твоим кедам, если ты гуляешь в них по Парижу. Андрей Кузьменко всегда достигал своих целей и мотивировал к этому поклонников.

"Патриот – человек, который что-то делает для того, чтобы стране было лучше"

Кузьма не любил афишировать свои добрые поступки для Украины. С начала войны он всегда помогал бойцам АТО. Кузьменко называл патриотами также тех, кто не собирается эмигрировать за границу. Даже в своей песне "Сам собі країна" он призывает украинцев гордиться своим происхождением.

"Беда нашего народа в том, что мы терпилы"

Кузьма говорил, что украинский народ слишком много терпит. Например, в кинотеатр на сеанс приходит какое-то "мурло" и говорит по телефону, и мало кто решится сделать замечание, а будет терпеть дискомфорт.

"Живите так, чтобы было из чего поржать"

Кузьма говорил, что каждое действие, которое мы совершаем сейчас, уже в этот момент влияет на наше будущее. Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить на себе холм от того, что вокруг сами проблемы.

"Работоспособность – шаг к тому, чтобы что-то достичь"

Если ты талантлив и гениален, то об этом никто не знает, кроме мыши, которая живет у тебя на кухне. Надо пахать, чтобы людей вокруг в этом убедить. Ты должен каждое задание делать хорошо. Если не умеешь, должен сказать: "Люди, я этого не умею, научите меня".

"Больше всего в мире я боюсь войны. Война — самое идиотское изобретение людей"

Пока мы будем сидеть и радоваться, что на моей улице не стреляют, до этого будет война. Нейтральным быть нельзя. Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, это беда для всех.

"Если у вас нет гармонии – то берите гармонь и гармонируйте!"

Кузьма призвал менять мир к лучшему. Если вокруг человека что-нибудь меняется в лучшую сторону, страна и все вокруг также начнет меняться.

"Надо благодарить Боженьку, что ты ходишь на обеих ногах и у тебя ничего не болит"

Скрябин не понимал людей, которые говорят: "Ох, голова болит" или "Не знаю, в каких туфлях в театр пойти". Кузьма призвал пойти в больницу "Охматдет" и посмотреть на тех детей, которые еще не пришли в свет, а из тех списков уже вычеркнуты. Музыкант с утра вставал и говорил спасибо, что солнце светит.

"Политики живут, как голубцы в сметане, когда все люди сбрасываются солдатам копейками"

Кузьма обвинял политиков в воровстве государственных денег на дороги и армию. Музыкант часто путешествовал на автомобиле и показывал своим подписчикам реалии украинских дорог. Скрябин обращался к чиновникам: "Не надо тратить деньги на то, чтобы ходить к дорогим массажистам. Садитесь в "таврию" на банановый ящик, и в каждую ямку... Тогда не нужно ломать себе голову, куда пойти в фитнес-клуб и на массаж".

"Если все молчат, то всем все нравится. Руина у нас внутри"

Скрябин говорил, что беды на нас сыпятся от того, что мы молчим, пока не припечет. Украинцы болеют отсутствием собственного достоинства.

"Хамство – это кал, выходящий через рот"

Больше всего Кузьма ненавидел хамство и всегда делал замечания таким людям. Он презирал тех, кто портит репутацию страны.

"Чем больше хочешь взять от жизни – тем меньше она хочет тебе дать"

Кузьма был полностью доволен своей жизнью, он не стремился к наградам, чрезмерному богатству и всегда помогал другим людям. Для того чтобы сделать человека счастливым, не нужны какие-то огромные просторы. Достаточно включить фантазию и обустроить тот минимум, который уже есть, чтобы чувствовать себя лучше.

"Ты сам себе страна! Сделай порядок в своей голове!"

Чтобы изменить мир, нужно начать с себя. Культуру нужно строить в своей голове и показывать пример другим. Кузьма являлся примером интеллигенции, смелости и справедливости.

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