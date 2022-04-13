Мама Илона Маска 'заговорила' на украинском языке и призвала поддержать ВСУ. Видео

Мама Илона Маска, 73-летняя Мэй Маск опубликовала обращение к народу Украины в украинской озвучке. Она призвала своих поклонников и всех неравнодушных поддерживать ВСУ.

Соответствующее видео появилось на официальной странице Мэй Маск в Twitter. В описании к ролику Маск прикрепила реквизиты спецсчета Нацбанка, чтобы все желающие могли поддержать украинских воинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мой украинский издатель попросил меня опубликовать видео с этой озвучкой на украинском языке. Ее ежедневные новости ужасны! Она попросила сделать пожертвования", — написала Маск.

Видео дня

Отметим, что ролик создан с помощью искусственного интеллекта – Share UA Voices трансформирует голоса американских звезд, чтобы услышать, как они будут звучать на украинском языке.

В кадре Мэй Маск заявила, что то, что происходит в Украине – трагедия, а то, как ведут себя и воюют украинцы – смело и отважно.

"Мы будем и дальше поддерживать вас, как сможем. Вы пытаетесь защитить свою свободу, вы храбрые и поэтому вы обязательно победите. Мир вас слышит. Мир следит за новостями, и они очень расстраивают", — говорит звезда.

Также знаменитая мама поблагодарила тех россиян, которые не боятся и выходят на митинги, протестуя против войны.

"Очень надеюсь, что это все скоро закончится. Мы не прекращаем повторять: "Остановите войну!", – подытожила Мэй Маск.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Мэй Маск присоединилась к троллингу российского диктатора Владимира Путина и его "пешки" Рамзана Кадырова. В своих соцсетях она поделилась отфотошопленным фото сына, которого превратили в девушку.