Мама Илона Маска призвала НАТО закрыть небо над Украиной

Писательница, мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, 73-летняя Мэй призвала НАТО закрыть небо над Украиной. Она опубликовала "счастливые воспоминания" о Киеве.

Соответствующие фото Мэй Маск выложила на личной странице в Instagram. "Счастливые воспоминания о Киеве. Где все эти замечательные люди? Теперь ежедневные трагедии и ужасы. Ты победишь, Украина", – написала она (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Кроме того, писательница опубликовала популярные в сети хэштеги после вторжения российских войск на украинскую территорию, с призывом остановить войну и закрыть небо над Украиной. Они звучат так: "Остановите войну" и "Закройте небо".

Напомним, что ранее Мэй Маск обратилась к украинским мужчинам со словами поддержки. Она пожелала им оставаться сильными.

"Мужчины в Украине, борющиеся за свободу, оставайтесь сильными. Мы все невероятно опечалены и чувствуем свою беспомощность в связи с российским вторжением", – писала Маск.

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