Мама Илона Маска поддержала украинских мужчин, защищающих свободу: оставайтесь сильными

Писательница, мать основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, 73-летняя Мэй поддержала украинских мужчин, защищающих украинскую территорию от российских войск. Она пожелала им оставаться сильными.

Соответствующий пост Мэй Маск опубликовала на личной странице в Instagram. "Мужчины в Украине, борющиеся за свободу, оставайтесь сильными. Во время моих поездок в Киев в 2017 и 2021 годах у меня были отличные телохранители. Надеюсь, они в безопасности. Мы все невероятно опечалены и чувствуем свою беспомощность в связи с российским вторжением", — написала она.

Мэй Маск опубликовала несколько кадров со своих поездок в Украину, на которых кроме нее изображены украинские мужчины, работающими в ее охране.

Видео дня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Также знаменитость опубликовала хэштег в поддержку Украины "Остановить войну".

Напомним, что ранее писательница размещала в своем профиле в Instagram видеообращение для народа Украины, в котором восхищалась храбростью украинцев.

"Мир наблюдает за происходящим. Мы очень расстроены, это трагедия. Но мы поражены вашей храбростью. И будем дальше поддерживать вас, как только можем. Вы пытаетесь сохранить свою свободу. Вы смелые, вы победите. Я также хочу поблагодарить россиян, которые выходят на митинги. Мы надеемся, это скоро закончится. Мы будем продолжать говорить: "Остановите войну. Просто остановите войну", – говорила Мэй в обращении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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